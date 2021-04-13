Новейший пистолет "Аспид" оказался в четыре раза надежнее, чем ожидалось

Российский спортивный пистолет РГ-120, который создается в рамках проекта "Аспид", прошел приемочные испытания. Тестирование показало, что оружие в четыре раза надежнее, чем того требует техническое задание, сообщает "Ростех".

Разработки из Центрального НИИ точного машиностроения сделали 8 тысяч выстрелов из пистолета, в ходе которых произошло всего 5 задержек. И это при том, что на испытаниях допускается до 20 сбоев, добавили в госкорпорации.

РГ-120 сконструирован под популярный патрон 9х19 Парабеллум. У него есть версия РГ-120-1. Она отличается креплением для коллиматорного прицела и автоматическими предохранителями.

Разработчики считают, что у нового оружия хорошие перспективы на рынке. Серийное производство пистолета может начаться уже в 2021 году.