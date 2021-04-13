Шойгу рассказал о переброске войск НАТО в Арктику, на Балтику и в Причерноморье

Обстановка в Арктике остается сложной, заявил министр обороны Сергей Шойгу. США и их союзники перебрасывают в регион морские и сухопутные силы, проводят тренировки и развивают военную инфраструктуру.

Поэтому Россия продолжит укреплять собственный Северный флот: оснащать его современной техникой, приспособленной к суровым условиям севера, проводить учения и исследовательские проекты, добавил Шойгу.

В качестве примера министр привел маневры "Умка-2021", сообщает телеканал "Россия 24". В рамках этой тренировки сразу три атомных подводных лодки одновременно всплыли, проломив арктический лед. Подобных операций не проводили ни в Советском Союзе, ни в России, отметил Сергей Шойгу во время визита на Северный флот.

Помимо этого, НАТО перебрасывает войска в Причерноморский и Балтийский регионы. У границ России уже сконцентрированы 40 тысяч военнослужащих и 15 тысяч боевых машин. В 2021 году число разведывательных полетов самолетов Североатлантического альянса увеличилось в два раза, если сравнивать с 2020 годом.

Ежегодно НАТО проводит около 40 учений, которые имеют явную антироссийскую направленность, добавил Шойгу.