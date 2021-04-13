Кусок фасада упал на прохожих в центре Москвы, есть пострадавшие. Видео

Во вторник, 13 апреля, часть облицовки здания на Гоголевском бульваре в центре Москвы рухнула на прохожих, момент ЧП попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Как сообщили в столичной прокуратуре, в результате инцидента пострадали два человека. Степень тяжести и характер полученных ими травм пока не уточняется, однако известно, что людям потребовалась медицинская помощь.

В настоящее время по факту произошедшего проводится разбирательство – проверку проводят сотрудники Пресненской межрайонной прокуратуры.