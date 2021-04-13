Мужчина утонул в московском парке, спасая собаку

В Лосиноостровском районе столицы посетитель парка "Торфянка", увидев на пруду тонущую собаку, бросился ее спасть, но сам, предположительно, погиб в ледяной воде.

Официальных подтверждений случившего пока не поступало. Но канал "360", ссылаясь на источник в экстренных службах, сообщает, что 13 апреля мужчина, действительно, погиб в пруду парка "Торфянка". По информации, опубликованной в соцсетях, спасатель мог быть хозяином собаки.

Заплыв мужчины в ледяной воде сняли на мобильные телефоны очевидцы. Преодолев некоторое расстояние по подтаявшему льду, мужчина провалился в воду, но продолжил движение. По предварительным данным, мужчина утонул, однако на видео нет момента, как он уходит под воду.

Водолазы, прибывшие на место, пытались найти тело, но пока поиски не увенчались успехом. О судьбе собаки тоже поступает противоречивая информация. По одним данным, она смогла выбраться сама, по другим, тоже погибла.