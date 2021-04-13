В Челябинской области трехлетний ребенок утонул в водоотводном канале

Страшная трагедия произошла сегодня вечером в Челябинской области. Как передает ГТРК "Южный Урал", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", в отводном канале Юрюзани утонул трехлетний ребенок.

Как стало известно, мальчик упал в водоотводной канал, который впадает в городской пруд. После получения сигнала о ЧП на место оперативно выехали сотрудники МЧС и противопожарной службы, а также сотрудники поисково-спасательной службы, полиции и медики. Около полутора часов велись поиски. В результате тело ребенка обнаружили в водоотводном канале в 50 метрах от места падения. Врачи констатировали его смерть.

В настоящее время сотрудниками полиции ведется выяснение обстоятельств. Психолог работает с родителями.