Российские ракетные корабли вышли в Черное море на учения

Черноморский флот начал учения с применением оружия. В море вышли фрегат "Адмирал Макаров", малые ракетные корабли "Грайворон", "Вышний Волочек", "Самум" и тральщик "Иван Голубец".

На первом этапе корабельная группа должна была пройти через минные заграждения уловного противника. Далее отряд будет сдавать зачеты по стрельбе из артиллерийских установок, пишет агентство ТАСС.

Ранее стало известно, что с 14 по 15 апреля в акваторию Черного моря войдут два эсминца ВМС США – USS Donald Cook и Roosevelt.

12 апреля американский 6-й флот сообщил, что эсминец USS Roosevelt пополнил припасы в море: перекачал с судна снабжения около миллиона литров топлива для собственной энергетической установки и 15 тысяч литров – для вертолета. Плюс на корабль загрузили 26 паллет с продовольствием.