Испания готова обсуждать с РФ исключение хамона из санкционных списков

Испания готова обсудить с Россией исключение хамона из списка санкционных продуктов. Об этом сообщил советник по вопросам сельского хозяйства посольства Испании в РФ Карлос Ларраньяга.

"Конечно, мы были бы готовы рассмотреть этот вопрос с российскими властями, но на уровне экспертов", – сказал дипломат РИА Новости.

По его словам, Мадрид хочет, чтобы ситуация с эмбарго изменилась и ограничения на поставку продуктов были сняты.

"Российский рынок для Испании, для испанских продуктов всегда был одним из целевых, – пояснил Ларреньяга. – Эмбарго нам принесло много вреда, среди наиболее пострадавших продуктов оказался хамон".

В данный момент переговоры о снятии санкций ведутся на уровне Россия – Евросоюз. Испания не ведет с РФ двусторонние переговоры по этому вопросу.

Европейские страны и США ввели санкции против России в 2014 году, после событий на Украине, вследствие которых Крым вошел в состав РФ. На Западе присоединение Крыма считают актом российской агрессии несмотря на то, что это произошло в результате референдума. В ответ на западные санкции РФ также ввела ограничения.