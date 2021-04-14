Итоговое сочинение: что ждет выпускников на экзамене

15 апреля в 10:00 по местному времени все выпускники страны будут писать итоговое сочинение. Зачет по нему станет допуском к единому госэкзамену. Но даже если ученик сдавать ЕГЭ не планирует и на дальнейшее обучение в вузе не претендует, сочинение писать все равно придется.

Как рассказала в эфире телеканала "Россия 1" ученый секретарь Федерального института педагогических изменений Елена Зинина, 15 апреля сочинение школьники напишут совершенно точно. Дата неоднократно переносилась, но теперь, наконец, она окончательная. Если по каким-то причинам выпускник не сможет явиться на это мероприятие, у него еще будет такая возможность в мае.

"Есть еще два этапа: первый этап – 5 мая, затем 19 мая", – сообщила Зинина.

На экзамене нельзя будет пользоваться гаджетами, шпаргалками и другими предметами, которые помогают списывать. Допустимо будет пользоваться орфографическим словарем: его выдадут на месте.

Впрочем, оценивать эксперты будут не только орфографию и пунктуацию.

"Есть целый комплекс аспектов, по которым сочинение оценивается. Нужно написать сочинение в определенном объеме. Верность теме, которую выбрал ребенок сам – есть возможность выбрать из пяти, так что здесь полная его ответственность. Разумеется, аргументация", – рассказала Зинина.

На вопрос о том, будут ли судить ученика за излишне оригинальное и своеобразное видение темы, эксперт ответила: "Не будут. Вчера поступил вопрос от ребенка: "А могу ли я на собственное стихотворение опереться? Это тоже литературный материал". Да!"

Главное, чтобы это видение было понятно читателю, заключила Зинина.