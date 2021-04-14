Человек-явление: Петру Мамонову – 70 лет

14 апреля юбилей отмечает один из самых неординарных артистов отечественной сцены. Петру Мамонову – 70. Поэт, музыкант, хулиган, экспериментатор и философ. В начале 80-х со своей группой "Звуки Му" он буквально взорвал советский андеграунд. А позже прославился как яркий и талантливый актёр театра и кино. Он и сегодня продолжает удивлять поклонников.

"Кто, по вашему мнению, более сумасшедший? Вы, изображающий это достаточно достоверно, или зрители, с восторгом воспринимающие эту имитацию за искусство? – Я отвечу, что слава богу – я", – сказал Мамонов во время программы "Музыкальный ринг" 1989 года.

Они были всегда. И будут. С "восторгом воспринимающие" и "Серого голубя" и "Гадопятикну" и своеобразный гимн андеграунда – "Шуба-дуба-блюз".

"Я сам кусаю локти, сколько я истратил времени на кайф, на этих телок, на всё это, к сожалению. – Ну, Петр Николаевич, не бывает же степенной молодости. – К сожалению, к сожалению", – признается он.

Впрочем, именно в этом сумасшедшем времени и возник человек-явление Петр Мамонов. Актер? Музыкант? Поэт? Почти каждый, кто видел с ним концерт, хотел бы увидеть с ним фильм. И наоборот, увидев в кино, охота услышать его со сцены.

И с каждой новой ролью находится "искушенный зритель", утверждающий, что вот здесь Мамонов точно сыграл сам себя.

"Хорошо сделал, через себя переступил – смотришь, ложишься, думаешь. Ой-ой-ой, как хорошо! Где это продается? Я бы купил! Это нигде не купишь, только вот за эти дела… Вот мы "Остров" снимали – даром вообще все это было. Ну и что? Зато вот это скольким людям помогло!" – рассказывает он.

После "Острова" кто-то и вправду увидел в Мамонове старца, исцеляющего молитвой. Но Павел Лунгин снял следующую картину "Царь" – и вот уже Мамонов монарх, душу которого терзают ангелы и бесы.

"Пусть это будет для него новость к юбилею, ко дню рождения. Я говорю, что у меня есть новая потрясающая роль для Мамонова – волшебного старика такого", – рассказал Павел Лунгин, кинорежиссер.

У него нет званий – "народный" или "заслуженный". Он живет в деревенской глуши, где и студия, и книги, и четыре тысячи виниловых пластинок, о которых он с упоением рассказывает на радио.

"Жизнь – это вообще серьезное дело. Ну, можно и расслабляться, и всё, музончик, и все. Я вот какое-нибудь техно поставлю, а потом "Евангелие" читаю, ну и что? И хорошо. Молодые слушают – это и модно, а это Господь… тоже круто. Все сочетается. Все хорошее сочетается. Запросто", – подытожил юбиляр.