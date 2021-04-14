Пожарная машина сгорела во время тушения травы под Липецком

Служебный КамАЗ "Лесопожарного центра" сгорел во время тушения полыхающей сухой травы под Липецком. Этот момент зафиксировала камера наблюдения.

Инцидент произошел в районе полудня 13 апреля в Липецком районе, между Липецком и Грязями, где горела трава на площади 8,5 гектара. Автомобиль прибыл на подмогу сотрудникам МЧС, однако его даже не успели пустить в дело – сильный ветер моментально "подогнал" пламя к машине. Находившиеся в салоне люди успели отбежать в сторону, а вот новый КамАЗ выгорел полностью.

Сумму нанесенного ущерба только предстоит оценить.

Всего за минувшие сутки в Липецкой области было зафиксировано 152 природных пожара на площади почти 64,7 гектара.