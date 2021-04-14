В Японии кошку, спасшую человека, назначили полицмейстером

Полицейское управление японского города Тояма на один день назначило своим руководителем кошку по кличке Коко, которая в 2020 году помогла спасти жизнь местному жителю.

Об этом рассказала японская телекомпания NHK.

Сообщается, что кошка, одетая в полицейскую форму и фуражку, лапой поставила печать под присягой, в которой говорится, что она торжественно обещает и впредь быть бдительной во время своих прогулок.

В прошлом году жительница Тоямы, прогуливаясь по городу, заметила кошку, которая пристально смотрела в сторону одного из оросительных каналов. Заинтересовавшись направлением ее взгляда, женщина обнаружила на дне ирригационного сооружения лежащего без сознания мужчину, который рисковал захлебнуться из-за невысокого уровня воды.

Местные жители общими усилиями вытащили пострадавшего, а прибывшие по экстренному вызову медики привели в чувство мужчину.

В Стране восходящего солнца животных нередко назначают символическими начальниками. Так долгие годы смотрителем железнодорожной станции Киси в префектуре Вакаяма была кошка по имени Тама. После того, как в 2015 году она умерла на 17-м году жизни, на посту ее сменила кошка по имени Нитама.