Главы Генштабов России и Армении обсудили сотрудничество в оборонной сфере

Двустороннее сотрудничество России и Армении по вопросам обороны на переговорах в Москве обсудили главы Генеральных штабов двух стран, сообщает телеканал "Россия 24".

Глава российского Генштаба Валерий Герасимов отметил высокий уровень отношений, который сложился в последнее время. Подтверждение тому – работа нашей военной базы на территории Армении, а также регулярное участие этой страны в Международных армейских играх и в техническом форуме "Армия". Глава Генштаба Армении Артак Давтян в свою очередь заявил: Ереван нацелен на долгосрочное сотрудничество с Москвой.