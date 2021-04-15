Медведь пришел к сахалинской школе во время уроков

В селе Шебунино Невельского района несколько раз видели хищника, который бегал у забора местной школы. После этого родители боятся отпускать детей на занятия.

Первый раз зверя сняла камера видео наблюдения 10 апреля. Медведь средь бела дня появился в нескольких метрах от школьного забора на дороге, по которой дети ходят на занятия и возвращаются домой.

В этот момент шли уроки, мишку спугнул выбежавший охранник. Но через два дня хищника снова видели недалеко от учебного заведения.

Как сообщил изданию Sahalin.info заместитель руководителя областного агентства лесного и охотничьего хозяйства, с 12 апреля лесничество держит ситуацию на контроле. Больше медведя там не видели. Если зверь снова появится рядом со школой, сотрудники лесничества будут вынуждены его застрелить, так как хищник представляет большую угрозу.