Шипачев подписал новый контракт с московским "Динамо"

Капитан московского "Динамо" Вадим Шипачев подписал новое соглашение с хоккейным клубом. Лучший бомбардир двух последних регулярных чемпионатов КХЛ еще три года будет защищать цвета бело-голубых. Об этом сообщила пресс-служба столичной команды.

"Переговоры с Вадимом Шипачевым завершены. Капитан московского "Динамо" остается в клубе. Контракт рассчитан на три сезона", – цитирует генерального директора бело-голубых Евгения Кровопускова официальный сайт клуба.

Напомним, что Шипачев выступает за "Динамо" с 2018 года. На счету хоккеиста 216 матчей за москвичей, в который он набрал 223 (63 шайбы + 160 передач) балла.