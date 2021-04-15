Байкер вылетел из седла после аварии на Алтуфьевском шоссе

Мотоциклист вылетел из седла после столкновения с легковым автомобилем на севере Москвы. Авария попала в объектив камеры наблюдения.

ДТП произошло около 09:30 утра 15 апреля в районе дома 86/1 по Алтуфьевскому шоссе. Байкер, как свидетельствуют кадры, попытался проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в двигавшийся наперерез кроссовер.

После столкновения мотоциклист вылетел из седла и еще не менее пяти метров пролетел по асфальту. Пострадавшего доставили в больницу, о характере полученных им травм ничего не сообщается.