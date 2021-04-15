Томский мальчик, которого зажало воротами, отключен от ИВЛ

Мальчик, которого зажало воротами в Томске, задышал самостоятельно. Однако, подчёркивают врачи, его состояние остаётся тяжёлым. Об этом ГТРК "Томск" рассказали в пресс-службе облздрава.

Напомним, что пострадавший находится в реанимации уже месяц.

"Пациент по-прежнему находится в БСМП № 2, состояние мальчика тяжёлое, стабильное, дыхание самостоятельное", – рассказали в облздраве.

12 марта 7-летнего мальчика зажало автоматическими воротами на улице Елизаровых, 70. Медики, приехавшие на вызов, констатировали клиническую смерть ребёнка. Ему оказали первую помощь и перевезли в реанимацию.

Мальчик был подключён к аппарату ИВЛ.

Сообщалось, что СК завел уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью ребенка.