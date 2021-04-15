Пенсионерка заживо сгорела во время пала травы на своем участке

Жительница Прохоровского района Белгородской области пала жертвой огня, который сама и разожгла на приусадебном участке, сообщили в региональном управлении СКР.

Женщина 1940 года рождения днем 14 апреля собрала сухую траву и листья в кучу, которую и подожгла. Однако налетевший ветер превратил небольшой костер в настоящий пожар. При попытке потушить ползущие по земле огненные языки пламя перебросилось на одежду владелицы участка. Сбить его она не смогла, скончавшись от полученных ожогов.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, однако приоритетной версией остается несчастный случай.