В Костромской области найден мертвым пропавший священник

В Костромской области найдено тело настоятеля мужского монастыря из села Борок Буйского района. Как сообщает ГТРК "Кострома", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", игумена Свято-Предтеченского Иаково-Железноборовского монастыря Андрея Козлова обнаружили в окрестном лесу.

9 апреля вечером священнослужитель покинул территорию монастыря и исчез. Поисками занимались сотрудники регионального УМВД, местные жители, а также волонтеры костромского поискового отряда "ЛизаАлерт". Сегодня в 11 часов утра он был найден в лесной полосе рядом с селом.

По информации, полученной в областном СК, первоначальный осмотр не показал признаков насильственной смерти. Теперь установлением причин гибели займутся судмедэксперты.

- На данном этапе мы рассматриваем несколько версий произошедшего. В ближайшие дни станут известны результаты судебно-медицинской экспертизы. По ее итогам будет принято решение о необходимости возбуждения уголовного дела, – рассказал Антон Семенов, врио руководителя Буйского МСО СУ СКР по Костромской области.

Практически всю жизнь Андрей Козлов принимал участие в восстановлении монастыря в Бороке. С 1995 года нес послушания в качестве ризничего, повара, казначея. В 1999 году совершил постриг, а последние 7 лет занимал должность игумена. Ему было 45 лет.

В воскресенье, 18 апреля, в 14:00 в Свято-Предтеченском Иаково-Железноборовском монастыре пройдет отпевание и погребение игумена.