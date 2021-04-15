Украинский дипломат: если нас не примут в НАТО, то надо вернуть ядерный статус

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что, если его страна не сможет вступить в НАТО, то ей необходимо вернуть себе ядерный статус. "Как еще мы можем гарантировать свою защиту?", — заявил Мельник в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

По словам дипломата, Украина нуждается не только в моральной поддержке, но и в современном оружии. Позже Мельник написал в Twitter, что Киеву требуется военная помощь от Германии, а вступление в НАТО поможет в противостоянии России.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что вступление в НАТО – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. А главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сказал, что украинская армия стала настоящим щитом для Европы.

После распада СССР Украине достался значительный ядерный арсенал: 1,7 тысячи ядерных боеголовок, 176 межконтинентальных ракет и 44 стратегических бомбардировщиков, уточняет РИА Новости. Позже он был уничтожен, а Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия.