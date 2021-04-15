"Гознак" разрабатывает биометрическую систему идентификации собак

Акционерное общество "Гознак" в этом году планирует представить мобильное приложение для биометрической идентификации собак.

Как передает "Интерфакс", об этом рассказал, выступая на конференции "Технологии и доверие 2021", руководитель проектов "Гознака" Александр Мелешин.

По его словам, рисунок носа и головы собаки также уникальны, как лицо и отпечатки пальцы у человека.

Мелешин отметил, что данное приложение будет очень кстати для ветеринаров, владельцев и заводчиков собак.

Он подчеркнул, что монетизация приложения будет происходить посредством соответствующих сервисов, например, размещения объявлений для груммеров и ветеринаров, а затем и предложений по продаже одежды и кормов для четвероногих друзей.

При этом Мелешин отметил, что поиск собак будет бесплатным, так как нельзя наживаться на чужом горе.