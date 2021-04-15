Жителей Кракова напугал висевший на дереве круассан

Жители одного из домов в Кракове оказались в замешательстве из-за неопознанного объекта, который два дня просидел на дереве. Одна женщина испугалась настолько, что даже боялась открывать окна в квартире. В результате она позвонила в службу защиты животных.

Женщина от волнения даже перепутала слова. Она сказала диспетчеру, что на дереве сидит "лагуна". Как оказалось, она имела в виду игуану.

Сотрудники службы защиты животных прибыли к месту происшествия, чтобы разобраться с необычным зверем. В результате они констатировали следующее: загадочным монстром, заставившим жителей дома трепетать, оказалось хлебобулочное изделие — круассан. Скорее всего, кто-то выбросил его из окна, потому тот зацепился за дерево.

Случившееся настолько рассмешило сотрудников ведомства, что они решили поделиться позитивной новостью с аудиторией. История опубликована на их странице в Facebook.