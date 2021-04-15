РФС оштрафовал "Уфу" на 250 тысяч рублей за мат в социальных сетях

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) принял решение оштрафовать футбольный клуб "Уфа" на 250 тысяч рублей за нецензурное сообщение в социальной сети Twitter.
Как сообщает пресс-служба РФС, данная санкция применена к уфимскому клубу в связи с нарушениями статей 10.1 и 15 Регламента РФС по этике.
Статья 10.1 гласит, что субъекты футбола обязаны проявлять лояльность в отношении ФИФА, УЕФА, РФС, членов РФС, лиг и клубов, воздерживаться от любых действий, способных нанести ущерб их деловой репутации, а статья 15 посвящена умалению чести, достоинства и деловой репутации.
Напомним, во время матча 1/4 финала Кубка России "Ахмат" – "Уфа" (1:0) произошел спорный эпизод, после которого арбитр встречи Евгений Кукуляк не назначил пенальти в ворота грозненцев.
Пресс-служба уфимцев после этого написала в Twitter: "Ку-ку, *** (блин)! Если это не пенальти, то что это?".
Позже "Уфа" принесла извинения: "СММ-щик хотел обратиться к арбитру: "Кукуляк (Т9)! Если это не пенальти, то что это?". Клуб принял во внимание глубокие душевные страдания сотрудника, допустившего ошибку. Он отстранен от Twitter "Уфы" на один календарный матч".
Приносим извинения за неточность в предыдущем посте. СММ-щик хотел обратиться к арбитру: «Кукуляк(Т9)! Если это не пенальти, то что это?»— ФК УФА (@UfaFc) April 7, 2021
Клуб принял во внимание глубокие душевные страдания сотрудника, допустившего ошибку. Он отстранен от Твиттер @ufafc на 1 календарный матч.