РФС оштрафовал "Уфу" на 250 тысяч рублей за мат в социальных сетях

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) принял решение оштрафовать футбольный клуб "Уфа" на 250 тысяч рублей за нецензурное сообщение в социальной сети Twitter.

Как сообщает пресс-служба РФС, данная санкция применена к уфимскому клубу в связи с нарушениями статей 10.1 и 15 Регламента РФС по этике.

Статья 10.1 гласит, что субъекты футбола обязаны проявлять лояльность в отношении ФИФА, УЕФА, РФС, членов РФС, лиг и клубов, воздерживаться от любых действий, способных нанести ущерб их деловой репутации, а статья 15 посвящена умалению чести, достоинства и деловой репутации.

Напомним, во время матча 1/4 финала Кубка России "Ахмат" – "Уфа" (1:0) произошел спорный эпизод, после которого арбитр встречи Евгений Кукуляк не назначил пенальти в ворота грозненцев.

Пресс-служба уфимцев после этого написала в Twitter: "Ку-ку, *** (блин)! Если это не пенальти, то что это?".

Позже "Уфа" принесла извинения: "СММ-щик хотел обратиться к арбитру: "Кукуляк (Т9)! Если это не пенальти, то что это?". Клуб принял во внимание глубокие душевные страдания сотрудника, допустившего ошибку. Он отстранен от Twitter "Уфы" на один календарный матч".