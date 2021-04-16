За нарушение банковской тайны предложили давать до восьми лет вместо трех

Сбербанк подготовил и направил в Госдуму законопроект с поправками в Уголовный кодекс РФ, согласно которым за нарушение банковской тайны возможно наказание до восьми лет тюрьмы.

На сегодняшний день максимально возможное наказание за данное преступление составляет три года заключения и штраф до миллиона рублей, пишет газета "Известия".

Сбербанк, в свою очередь, выступил с инициативой выделить ответственность за нарушение банковской тайны в отдельную статью УК РФ, под которую, в частности, попадают и виновные в утечке данных клиентов кредитных организаций.

Инициатива разрабатывалась с участием представителей ЦБ, МВД и Ассоциации банков России. Центробанк предлагает дополнить наказание запретом заниматься деятельностью на финансовом рынке на срок до пяти лет.

Однако некоторые опрошенные изданием юристы сомневаются в том, что усиление ответственности не снижает количества совершаемых преступлений, так как мошенник рассчитывает избежать ответственности, а не думает о том, какое наказание он получит. Ключ в борьбе с ними – в эффективном выявлении и расследовании преступлений.