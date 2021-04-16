Политолог: противники России откатываются к испытанным методам

Как надо действовать Россию при противостоянии с Западом? Ответ на этот вопрос дает российский политолог Сергей Михеев.

"Мы получаем в менее масштабном виде, но повторение модели отношений нашей страны и Запада, которые мы наблюдаем многие века. То есть попытка взять нас силой не удается, силовой наезд, если он получает жесткую реакцию, – проваливается, и тогда наши противники откатываются к испытанным методам. А именно – дестабилизация внутри самой России на фоне экономического давления", – заявил эксперт в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Такая модель, по его словам, после 1991 года повторялась несколько раз: война на Северном Кавказе, ситуация в Южной Осетии, ситуация на Украине, Сирия.

"Более того, каждая ситуация мобилизует в стране патриотические настроения разной степени. И как только на Западе понимают это, возвращаются к испытанным методам: деморализация изнутри, поиск пятой колонны, экономические санкции", – сказал Сергей Михеев.

Он отметил, что сейчас Россия видит попытку организовать военную провокацию. И в этой ситуации она дает достаточно жесткий ответ; "и мы видим, что американцы подзависли".

"Когда мы действуем жестко и решительно, при этом демонстрируем возможность мобилизовать ресурсы, которые могут эту решительность поддержать, мы получаем поле для маневра и можем играть, а если сидеть и разговаривать о ценностях, мы чаще всего в этой ситуации проигрываем, – пояснил политолог.

По его словам, попытка следовать инерционному развитию – не в нашу пользу. "У нас неравновесные позиции с американцами, поэтому действие по парадоксу, перехват инициативы, более прямые движения иногда дают больше результата, чем попытка бесконечного эволюционного развития. Потому что в последнем случае выигрывает тот, у кого больше ресурсов, а ресурсов больше у них", – сказал он.