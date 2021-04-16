Спасатели Марий Эл отработали учебные мероприятия по ликвидации паводков

По прогнозам специалистов, снежная зима может обернуться серьезным половодьем. В связи с этим в главном управлении МЧС России по Марий Эл и подчиненных подразделениях был введен режим функционирования "Повышенная готовность".

"Оперативная ситуация сложная. Мы прогнозируем в ближайшие дни ещё подъём уровня воды во всех водоёмах, поэтому силы и средства МЧС России должны быть готовы к выполнению любой задачи по предназначению. Наиболее неблагоприятный прогноз – это Звениговский район, Медведевский, Йошкар-Ола", – доложил Николай Шатунов, заместитель начальника по государственной противопожарной службе главного управления МЧС России по Республике Марий Эл.

На базе йошкар-олинской специализированной пожарно-спасательной части был проведен смотр сил и средств аэромобильной группировки. Поскольку основной темой командно-штабных учений стали действия во время паводка, "легенду" по ликвидации такой чрезвычайной ситуации отрабатывали и спасатели республики.

В Марийской аварийно-спасательной службе, наготове не только необходимое снаряжение, но и личный состав, в который входят 13 водолазов. Служба готова к выполнению водолазных работ, если такие происшествия возникнут на территории Марий Эл, на водных объектах.

Один из таких объектов – пляж "Южный" в Ширяйково. Сейчас в Марий Эл в зоне риска находятся более 50 населённых пунктов. Чтобы защитить их от подтопления, учения прошли во всех спасательных подразделениях республики.