В национальном парке "Таганай" проснулась древняя каменная река

Удивительное явление попало в объектив фотографов в национальном парке "Таганай". Там после зимы проснулась древняя каменная река. Природными красотами поделились жители Челябинской области, сообщает ГТРК "Южный Урал", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

На видео – огромные валуны Большой каменной реки. Между ними – бурные потоки воды. Оказывается, это тает снег, накопившийся за целую зиму.

Большую каменную реку, расположенную между хребтами Большой и Средний Таганай, относят к одной из самых крупных каменных россыпей в мире. Она состоит из нагромождения огромных глыб. Вес некоторых из них достигает 10 тонн. Река начинается маленькими каменными "ручейками" на горных склонах, превращаясь в огромный поток из валунов. Общая ее протяженность – около шести километров, ширина – до 500 метров.

Ученые до сих пор не могут сказать определенно, как появились эти каменные россыпи. По одной версии, река образовалась после схода большого ледника. Любопытно, что камни, которые ее образуют, это авантюрин, являющийся разновидностью кварцитов.

Кстати, Большая каменная река может войти в число 1000 топовых туристических брендов России. Голосование открыто на платформе Живоенаследие.рф.