В России задержана банда контрабандистов, торговавшая табаком

Сотрудники МВД изъяли 120 тонн контрабандного табака на сумму почти два с половиной миллиарда долларов.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом рассказала официальная представительница министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.

По ее словам, немаркированный товар переправили в Россию из стран Аравийского полуострова.

42-летнего подозреваемого в организации нелегального канала поставок взяли с поличным в столице при реализации 40 тонн контрабандной

продукции и получении за нее 800 тысяч долларов.

Задержания сообщников прошли в Москве, Алтайском крае, в Новосибирской и Самарской областях.