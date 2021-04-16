Ковид ударил по продолжительности жизни россиян

Ожидаемая продолжительность жизни россиян снизилась из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Как передает ТАСС, об этом заявил на заседании коллегии министерства глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

При этом он напомнил, что младенческая смертность достигла исторического минимума за всю историю России и Советского Союза.

Министр считает, что страна смогла избежать драматического сценария развития эпидемии COVID-19, но подводить окончательные итоги пока рано.

По его словам, ограничительные санитарные меры в РФ необходимо сохранять до тех пор, пока у не менее 60% населения не сформируется иммунитет к ковиду.

Говоря о своих коллегах, которые при исполнении служебных обязанностей заразились коронавирусной инфекцией, Мурашко сообщил, что на данный момент они получили более 29 миллиардов рублей страховых выплат.

Всего же с началом пандемии в России отмечено 4 684 148 случаев заражения COVID-19, вылечились 4 310 557 человек, умерли 104 795.

В разных странах мира заразились более 139,2 миллионов человек, выздоровели почти 119 миллионов, около 3 миллионов умерли.