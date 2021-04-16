В Петербурге задержан насильник, которого искали с 2004 года

Мужчина, совершивший особо тяжкие преступления и скрывавшийся от правосудия, задержан в Санкт-Петербурге, об этом в пятницу, 16 апреля, сообщили в Следственном комитете.

По данным ведомства, в Рязанской области, в ночь на 10 апреля 2004 года злоумышленник предложил подвезти на машине 19-летнюю девушку и девочку тринадцати лет, с которыми познакомился через общих знакомых.

Преступник завез своих жертв в поле неподалеку от деревни в Путятинском районе и попытался изнасиловать несовершеннолетнюю пассажирку. Ее старшая подруга отвлекла нападавшего.

Мужчина переключил внимание на 19-летнюю жертву, изнасиловал ее, а затем серьезно травмировал, нанеся несколько ударов обухом топора по голове.

Насильник скрылся и вскоре был объявлен в федеральный розыск, поиски увенчались успехом только сейчас – 44-летний беглец уже доставлен в Рязанскую область для участия в следственных действиях.