В Екатеринбурге такси рухнуло в дыру на дороге

Необычное ДТП случилось минувшей ночью в Екатеринбурге. Как передает ГТРК "Урал", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", автомобиль провалился в дыру в асфальте.

Причиной возникновения ямы стала коммунальная авария. Как уточнили специалисты теплосетевой компании, трубопровод с горячей водой прорвало непосредственно под проезжей частью на пересечении улиц Учителей и Сулимова. Кипяток стал заливать перекресток. В яму, из которой валил горячий пар, провалилось такси. Водителю повезло – он успел выскочить из салона и не пострадал.

Сейчас место провала оцеплено. Специалисты продолжают устранять последствия аварии.