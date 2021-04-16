Задержанный московский чиновник мог набрать взяток на 22,5 млн рублей

Задержанный вместе с подельниками замглавы департамента экономической политики и развития Москвы Леонид Кострома мог получить в качестве взятки 22,5 миллиона рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. В то же время в релизе столичного управления СКР говорится о "незаконном денежном вознаграждении в размере более 5 миллионов рублей".

Следователи полагают, что Кострома, первый замдиректора ГБУ "Городское агентство управления инвестициями" и начальник организационно-планового отдела того же учреждения в феврале 2020 года вступили в сговор с тем, чтобы получить от неназванного предпринимателя деньги в обмен на беспроблемное подписание актов сдачи-приемки выполненных работ по заключенным договорам

"Общая сумма взятки, вменяемая следствием Костроме, составляет 22,525 миллиона рублей", – сообщил источник.

Бизнесмен обратился за помощью в правоохранительные органы, так что один транш прошел под их "присмотром", после чего чиновники были задержаны. Кострому по решению суда взяли под стражу, его предполагаемых подельников отправили под домашний арест.