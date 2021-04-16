16 апреля 2021 15:21

Задержанный московский чиновник мог набрать взяток на 22,5 млн рублей

Задержанный вместе с подельниками замглавы департамента экономической политики и развития Москвы Леонид Кострома мог получить в качестве взятки 22,5 миллиона рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. В то же время в релизе столичного управления СКР говорится о "незаконном денежном вознаграждении в размере более 5 миллионов рублей".

Следователи полагают, что Кострома, первый замдиректора ГБУ "Городское агентство управления инвестициями" и начальник организационно-планового отдела того же учреждения в феврале 2020 года вступили в сговор с тем, чтобы получить от неназванного предпринимателя деньги в обмен на беспроблемное подписание актов сдачи-приемки выполненных работ по заключенным договорам

"Общая сумма взятки, вменяемая следствием Костроме, составляет 22,525 миллиона рублей", – сообщил источник.

Бизнесмен обратился за помощью в правоохранительные органы, так что один транш прошел под их "присмотром", после чего чиновники были задержаны. Кострому по решению суда взяли под стражу, его предполагаемых подельников отправили под домашний арест.

происшествия взятка чиновник задержание Москва новости