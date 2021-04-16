Мнимый гинеколог четыре года развращал юных москвичек

В Москве задержали мнимого гинеколога по подозрению в надругательстве над несовершеннолетними девочками, которым он якобы устраивал осмотр, сообщили в столичном управлении СКР.

Сомнительную медицинскую практику мужчина 1967 года рождения вел на протяжении четырех лет – с 2015-го по май 2019 года. Юных пациенток он "принимал" в арендованном помещении на улице Чичерина и у себя в квартире на Ярославском шоссе. Известно, что он представлялся врачом, но как ему удавалось завлекать девочек на прием, остается неизвестным.

"Ввел несовершеннолетних детей в заблуждение и совершил в отношении них иные насильственные действия сексуального характера", – говорится в сообщении ведомства.

Особо уточняется, что все свои действия мнимый гинеколог снимал на фотоаппарат.

На след подозреваемого стражи порядка вышли после жалоб родителей. Задержанный уже прошел психолого-психиатрическую экспертизу, но заключение врачи пока не вынесли.

В ближайшее время подозреваемому в насильственных действиях сексуального характера изберут меру пресечения.