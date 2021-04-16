Су-30СМ потерпел крушение в Казахстане

В Карагандинской области разбился многоцелевой истребитель Су-30СМ. Экипаж катапультировался и сейчас находится под присмотром врачей.

Инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета. Боевая машина потерпела крушение при посадке на аэродром учебного центра в городе Балхаш, сообщает агентство ТАСС.

Су-30СМ – сверхманевренный многоцелевой истребитель четвертого поколения. Максимальная скорость достигает 2350 километров в час, предельная перегрузка – до 9 g. Боевой радиус самолета – 1500 километров.

На 10 узлах подвески самолета размещаются до 8 тонн управляемых и неуправляемых ракет и бомб.