В подмосковном Королёве тушат крупный пожар

В складском помещении, расположенном в промзоне подмосковного Королёва, возник пожар на площади 1000 квадратных метров.

В настоящее время уточняется информация о находящихся внутри здания людях. К месту происшествия направлен отряд для замеров предельно допустимой концентрации вредных примесей в воздухе, передает ТАСС. Борьбу с огнем ведут 64 человека, задействовано 18 единиц техники.

По информации РИА Новости, горит склад с минеральной ватой и лакокрасочными изделиями. Пожару присвоен второй номер сложности из трех.