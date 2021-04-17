ММА. Вадим Немков сохранил звание чемпиона лиги Bellator

В городке Анкасвилль состоялся очередной турнир лиги смешанных единоборств Bellator 257. По ходу состязаний российский чемпион промоушена в полутяжелом весе Вадим Немков встречался с Филом Дэвисом. Это был четвертьфинал Гран-при Лиги. Наш спортсмен выиграл.

Для Немкова и Дэвиса это был не только чемпионский бой, но и матч-реванш: в 2018 году российский боец победил соперником раздельным решением судей. И вот новый поединок стал и первой защитой титула для Немкова, и борьбой за полуфинал Гран-при Bellator.

Бой продлился все 5 раундов: начало поединка забрал Немков, который во втором раунде отправил соперника в нокдаун. Но концовку лучше провел Дэвис, а Немков выглядел сильно уставшим. Тем не менее, решение судей было единогласным: все выставили счет 48:47 в пользу Немкова. Следующим соперником Вадима будет победитель пары Йоэль Ромеро – Энтони Джонсон.