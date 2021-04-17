Оперштаб зафиксировал максимальный с 20 марта прирост зараженных

В субботу оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил о максимальном приросте числа заражений с 20 марта этого года. За сутки зарегистрирован 9321 пациент с COVID-19.

Число заразившихся коронавирусом в Москве возросло за 24 часа на 2 822 (максимум с 28 января). В Петербурге заразился 701 человек, в Московской области – 586.

С начала пандемии в России подтверждены 4693469 случаев заражения. На лечении в настоящее время находятся 268887 пациентов.

За сутки в Москве зарегистрировали 58 смертей из-за коронавируса. 32 заразившихся скончались в Санкт-Петербурге, 15 – в Московской области. Всего в стране не перенесли тяжелого течения болезни 398 человек.

За сутки из стационаров выписали 8832 пациентов. Всего с начала пандемии выздоровели 4319389 человек. Доля выписанных пациентов превысила 92 процента от общего числа заразившихся.

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