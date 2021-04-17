Гаттузо сменит "Наполи" на "Фиорентину"

Дженнаро Гаттузо покинет "Наполи" по окончанию сезона. Тренер согласовал контракт с другим итальянским клубом – "Фиорентиной".

Как сообщает "Спорт-Экспресс", "Фиорентина" согласовала контракт с Дженнаро Гаттузо. 43-летний специалист доработает до конца сезона в "Наполи", после чего подпишет контракт с флорентийцами. Инициатива приглашения Гаттузо исходит от владельца "Фиорентины" Рокко Комиссо.

В настоящее время "Фиорентину" тренирует Джузеппе Якини. В команде выступает российский нападающий Александр Кокорин, который пропустит ближайший матч с "Сассуоло" из-за мышечной травмы.