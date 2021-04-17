Шесть человек спасены во время пожара на юго-западе столицы

Вскоре после полудня в субботу, 17 апреля, в жилом доме на улице Островитянова в юго-западной части Москвы вспыхнул пожар.

Как сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС России, загорелась жилая квартира на одиннадцатом этаже четырнадцатиэтажного жилого дома.

Площадь возгорания составила около 50 квадратных метров – огонь охватил квартиру, балкон и квартирный холл.

"С вышележащих этажей и соседних квартир с помощью спасательных устройств спасено шесть человек", – отметили в ведомстве.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

По данным спасателей, с момента поступления сигнала о возгорании до его полной ликвидации прошло чуть более часа.