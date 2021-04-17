Стрельба в Австралии: двое убитых, подозреваемый задержан

Сотрудникам правоохранительных органов удалось оперативно задержать мужчину, подозреваемого в том, что он застрелил двух человек в австралийском городе Кабулчер, в штате Квинсленд на северо-востоке страны.

Известно, что выстрелы прозвучали в субботу, 17 апреля, на территории частного домовладения.

Раненые скончались, а их убийца, по словам очевидцев, убежал с места совершения преступления, однако вскоре был обнаружен стражами порядка.

По словам представителя региональной полиции, задержанный согласился на сотрудничество, однако в интересах следствия остальные детали произошедшего пока не раскрываются.