Агуэро хочет получать 12 миллионов евро в год

Серхио Агуэро перейдет в тот клуб, где будут платить 12 миллионов евро в год. По окончанию текущего сезона аргентинец покинет "Манчестер Сити" и станет свободным агентом.

Серхио Агуэро отыграл десять лет в составе "Манчестер Сити", после чего решил покинуть клуб. Наиболее вероятным вариантом карьеры видится переход в "Барселону". Однако, как сообщает "Спорт Экспресс", этот переход находится на грани срыва.

Аргентинец хотел бы получать не менее 12 миллионов евро в год. Но испытывающая финансовые затруднения "Барселона" не в состоянии удовлетворить его запросы. Поэтому Агуэро придется либо снизить свои требования, либо искать другие клубы.