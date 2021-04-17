Дина Аверина выиграла этап Кубка мира по художественной гимнастике

Дина Аверина стала первой в многоборье на проходящем в Ташкенте этапе Кубка мира по художественной гимнастике. Второе место заняла ее сестра Арина Аверина.

Дина Аверина набрала в сумме 104,10 балла (за упражнения с обручем 26,45 балла, с мячом – 27,90, булавами – 27,40, с лентой – 22,35). У Арины Авериной 97,40 балла. Судьбу первого места решили упражнения с лентой. Арина не заметила узла на ленте и продолжила выступление. В результате получила низкую оценку 15,40. В остальных упражнениях оценки Арины были высокими – с обручем в 26,90, с мячом – 27,45, с булавами – 27,65,

Третье место заняла гимнастка из Белоруссии Анастасия Салос – 96,50 баллов. Позже в субботу будут разыграны награды в групповых упражнениях. На воскресенье запланированы соревнования в отдельных видах многоборья.