Рязанские спасатели выручили из беды 27 участников сплава по Оке

Под Рязанью спасены 27 участников сплава по Оке, которые попали в беду из-за сильного ветра. Они сплавлялись на сап-серфах (доски для серфа, предназначенные для гребли веслом), и их начало сносить с курса. Несмотря на то, что люди изо всех сил старались грести, их "разбросало" друг от друга. "Стало ясно, что сами выбраться мы не сможем", – рассказала одна из участниц сплава.

Рязанская центральная спасательная станция на воде направила к месту ЧП пять специалистов и три единицы техники, включая два плавсредства, сообщили в региональном ГУ МЧС. Операцию осложняли плохие погодные условия.

В итоге все 27 человек спасены, пострадавших нет.