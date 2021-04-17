Боксер потерял сознание на чемпионате мира, ему прооперировали мозг

Молодой иорданский боксер Рашед Аль-Свайсат был срочно госпитализирован в клинику польского города Кельце, где проходит молодежный чемпионат мира. В тот же день Аль-Свайсату была проведена операция на головном мозге.

Выступающий в весовой категории до 81 кг Рашед Аль-Свайсат потерял сознание в третьем раунде боя с представителем Эстонии Андреем Виноградовым. Иорданец был срочно доставлен в клинику города Кельцы, где ему была проведена операция по удалению гематомы головного мозга. Помощь была оказана своевременно, и в настоящее время боксер находится в отделении интенсивной терапии.

Однако президент Польской ассоциации бокса Гжегож Новачек отметил, что иорданец получил повреждение не в бою с Виноградовым, а раньше, сообщает ТАСС. Возможно, это была давняя травма, которую усугубил пропущенный удар.