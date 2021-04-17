Пожар в ковидной больнице: пациенты погибли от огня и удушья

Не меньше четырех пациентов погибли в результате пожара в больнице для больных ковидом в Индии. Трагедия произошла в городе Райпур штата Чхаттисгарх.

По данным индийской полиции, один из пациентов погиб в огне, а остальные трое – от удушья. Причиной пожара названо короткое замыкание в вентиляторе, передает ТАСС. Возникший вследствие этого огонь распространился в другие палаты.

Пожарные эвакуировали из здания больницы всех остальных пациентов. Против владельцев медучреждения возбудят дело о халатности. Главный министр штата выразил соболезнования семьям жертв пожара и объявил о выплате родным погибших пациентов компенсаций в 400 тысяч рупий (почти 5,4 тысяч долларов США).