Число заразившихся ковидом в России перевалило за 4,7 миллиона

В России за сутки COVID-19 заразились 8632 человека. С начала пандемии в стране заболели 4702101 россиянина. Об этом рассказали в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Число летальных исходов из-за коронавируса в РФ возросло за сутки на 389. Всего от инфекции скончались 105582 пациента.

В Москве за 24 часа выявлено 2252 новых случая заражения коронавирусом. Скончались в столице за сутки 53 заболевших COVID-19.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 7391. Всего смогли перебороть болезнь 4326780 человек (более 92 процентов от заразившихся).

В России растет число заразившихся коронавирусом за неделю. Этот показатель превысил уровень предыдущей семидневки впервые с середины января. С 12 по 18 апреля в стране выявили 60 711 заразившихся против 60 496 неделей ранее. Из них 15457 новых случаев зарегистрировано в Москве.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России продолжил рост и достиг показателя 1,07. Это максимальное значение показателя с 7 декабря 2020 года. В Москве коэффициент также вырос и достиг 1,33 (максимум 7 октября).

Информацию по пандемии COVID-19 и вакцинации можно получить на портале стопкоронавирус.рф.