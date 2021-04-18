Эксперт рассказал, когда укрепится рубль

Эксперт "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер считает, что рубль получит "второе дыхание" после того, как приспособится к санкционным угрозам – как мнимым, так и реальным. В настоящее время геополитический дисконт в рубле гораздо выше, чем 5 процентов, считает эксперт.

Фундаментально обусловленный курс – 70 рублей за доллар, приводит мнение эксперта РИА Новости. Но на российскую валюту влияют и общемировые тренды, и геополитика, которая определяет основной вектор развития рубля.

При этом общеэкономическая ситуация относительно неплохая, подчеркивает Зельцер. Так, нефть марки Brent торгуется выше 66 долларов за баррель, котировки на газ – на многолетних максимумах, растут цены на металлы, деловая и потребительская активности в РФ восстанавливаются после пандемии. С учетом угроз санкций прогнозы строить трудно, отметил эксперт, но при спокойном внешнем фоне рубль сможет укрепиться уже осенью текущего года.