Пожилая женщина упала с четвертого этажа вместе с балконом

Утром в воскресенье, 18 апреля, 64-летняя жительница Волгограда получила травму при необычных обстоятельствах.

По данным местных СМИ, женщина вышла, чтобы повесить вещи на балконе своего дома, расположенного на Рабоче-Крестьянской улице в Ворошиловском районе города, и внезапно провалилась вниз вместе с балконом.

Пострадавшая упала с четвертого этажа на третий, у нее оказался поврежден позвоночник. Впоследствии горожанку доставили в больницу.

Произошедшим уже заинтересовались в Следственном комитете, сотрудники ведомства уже начали проведение проверки.