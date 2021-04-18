Самолет разбился вскоре после взлета с аэродрома

Днем в воскресенье, 18 апреля, легкомоторный самолет разбился в районе города Вадул-луй-Водэ, расположенного на берегу Днестра в Молдавии.

По данным национальной спасательной службы, воздушное судно упало на землю вскоре после взлета с аэродрома, успев набрать высоту около 200 – 300 метров.

Два человека, находившиеся на борту самолета, остались живы и даже сумели самостоятельно эвакуироваться. Прибывшие медики оказали им первую помощь.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ЧП.