В Кузбассе коллекторов оштрафовали за угрозы женщине

Коллекторскую организацию, зарегистрированную в Москве, оштрафовали за угрозы женщине из города Ленинск-Кузнецкий, которая задолжала по займу девять тысяч рублей.

Сотрудники агентства для возврата займа в девять тысяч рублей периодически звонили женщине и требовали вернуть долг, в том числе с помощью угроз. Так, например, должнице угрожали, что информацию о ее долге передадут в органы опеки и попечительства, чтобы женщину лишили родительских прав.

Решением городского суда организация была оштрафована на 100 тыс. рублей, сообщила пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов по региону.

Год назад, во время встречи с главой Федеральной службы судебных приставов (ФССП), Владимир Путин заявил, что нужно взять под контроль деятельность коллекторов, потому что иногда эта деятельность переходит всякие границы.

Количество коллекторских агентств выросло с 2017 года с 10 до 362. Из реестра агентств по различным причинам исключены 37 организаций, об этом в марте 2021 года сообщила ФССП.