Пьяный водитель устроил массовую аварию на юго-западе Москвы

Уходивший от полицейского преследования подвыпивший водитель устроил массовую аварию на юго-западе Москвы. Момент столкновения попал на видео.

ДТП произошло около 01:10 ночи 19 апреля на Волынской улице. На кадрах видно, что управлявший легковым автомобилем мужчина попытался на высокой скорости войти в поворот, но удержать машину на дороге ему не удалось. Она вылетела на парковку перед домом и повредила пять автомобилей.

Не прошло и 30 секунд, как на месте уже был наряд полиции, который, судя по всему, преследовал водителя.

Виновник аварии, по данным столичного дептранса, был пьян. Информации о пострадавших и полученных автомобилями повреждениях не поступало.